Масштабный сбой в работе соцсети Х наблюдается во многих странах

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе соцсети X наблюдается масштабный сбой в ряде стран, в том числе в Нидерландах, Беларуси и США, пишет газета «Известия» со ссылкой на сайт сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Согласно его данным, 69% пользователей жалуются на работу сайта, 24% отметили сбои в работе приложения, еще 8% испытывают трудности с подключением к серверам. Проблемы начались после 15.30.
Ранее СМИ уже сообщали о масштабном сбое в работе соцсети. Наибольшее количество жалоб тогда поступило от жителей США, также о неполадках сообщали пользователи из Европы, Канады и Южной Америки. -0-