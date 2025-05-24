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Масштабный сбой в работе соцсети Х наблюдается во многих странах

Согласно его данным, 69% пользователей жалуются на работу сайта, 24% отметили сбои в работе приложения, еще 8% испытывают трудности с подключением к серверам. Проблемы начались после 15.30.

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе соцсети X наблюдается масштабный сбой в ряде стран, в том числе в Нидерландах, Беларуси и США, пишет газета «Известия» со ссылкой на сайт сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно его данным, 69% пользователей жалуются на работу сайта, 24% отметили сбои в работе приложения, еще 8% испытывают трудности с подключением к серверам. Проблемы начались после 15.30.

Ранее СМИ уже сообщали о масштабном сбое в работе соцсети. Наибольшее количество жалоб тогда поступило от жителей США, также о неполадках сообщали пользователи из Европы, Канады и Южной Америки. -0-