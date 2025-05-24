В Уфе из-за массовых мероприятий перекроют движение на Пушкина и Советской площади

— В связи с подготовкой и проведением мероприятий с 19 мая по 10 июня уже перекрыт участок улицы Пушкина от Цюрупы до Ленина. С 21:00 23 мая до 8:00 10 июня будет закрыта для проезда ул. Советская — от Заки Валиди до Октябрьской революции, — сообщает пресс-служба уфимской мэрии.