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В Уфе из-за массовых мероприятий перекроют движение на Пушкина и Советской площади

В мэрии Уфы уточнили, когда перекроют движение по улице Пушкина.

Источник: Комсомольская правда

Совсем скоро в Уфе пройдут сразу два масштабных мероприятия: Международная книжная ярмарка «Китпа-байрам», а затем фестиваль игрушек и игр «Айда играть». В этой связи в центре города будут частично перекрывать движение транспорта на прилегающих к Советской площади улицах.

По данным уфимской мэрии, III Международная книжная ярмарка «Китпа-байрам» пройдет с 30 мая по 1 июня 2025 года на Советской площади. Там же, но с 5 по 8 июня, состоится II Всероссийский фестиваль игрушек и игр «Айда играть».

— В связи с подготовкой и проведением мероприятий с 19 мая по 10 июня уже перекрыт участок улицы Пушкина от Цюрупы до Ленина. С 21:00 23 мая до 8:00 10 июня будет закрыта для проезда ул. Советская — от Заки Валиди до Октябрьской революции, — сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

Фото: пресс-служба уфимской мэрии.

Схема движения общественного транспорта также изменится, она представлена на слайде.

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