«Крылья Советов», сыграв в ничью в Воронеже, завершили сезон РПЛ на 10-м месте

24 мая прошли в одно и то же время прошли все 8 матчей заключительного, 30-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги по футболу. Самарские «Крылья Советов» свой последний матч в сезоне проводили на выезде против воронежского «Факела».
В игре 30-го тура воронежцы уже ни на что не претендовали. «Факел» уже вылетел из РПЛ, а вот «Крылья Советов» теоретически могли свалиться в зону стыковых матчей при определенном стечении обстоятельств.
Чтобы избежать лишних неприятностей, самарцы пошли с первых минут в атаку. На 29-й минуте усилия партнеров после красивой комбинации с забеганиями и пасами пяткой в гол конвертировал центральный защитник Доминик Ороз, который стихийно оказался в штрафной соперника в роли центрального нападающего. Кстати, ворота «Факела» самарский хорват поразил тоже пяткой.
Самарцы могли довести игру до победы, но на 86-й минуте были наказаны одиннадцатиметровым ударом. Владимир Ильин был точен — 1:1.
Ничья в Воронеже позволила «Крыльям» набрать 31 очко и остаться на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.
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