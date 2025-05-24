Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Крылья Советов», сыграв в ничью в Воронеже, завершили сезон РПЛ на 10-м месте

24 мая прошли в одно и то же время прошли все 8 матчей заключительного, 30-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги по футболу.

24 мая прошли в одно и то же время прошли все 8 матчей заключительного, 30-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги по футболу. Самарские «Крылья Советов» свой последний матч в сезоне проводили на выезде против воронежского «Факела».

В игре 30-го тура воронежцы уже ни на что не претендовали. «Факел» уже вылетел из РПЛ, а вот «Крылья Советов» теоретически могли свалиться в зону стыковых матчей при определенном стечении обстоятельств.

Чтобы избежать лишних неприятностей, самарцы пошли с первых минут в атаку. На 29-й минуте усилия партнеров после красивой комбинации с забеганиями и пасами пяткой в гол конвертировал центральный защитник Доминик Ороз, который стихийно оказался в штрафной соперника в роли центрального нападающего. Кстати, ворота «Факела» самарский хорват поразил тоже пяткой.

Самарцы могли довести игру до победы, но на 86-й минуте были наказаны одиннадцатиметровым ударом. Владимир Ильин был точен — 1:1.

Ничья в Воронеже позволила «Крыльям» набрать 31 очко и остаться на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!