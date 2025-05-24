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«Комсомольскую правду» поздравил Союз журналистов Запорожской области

Работу коллектива «Комсомольской правды» отметили в Союзе журналистов Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

«Комсомольскую правду», в том числе сотрудников издания из Ростова-на-Дону, поздравил Союз журналистов Запорожской области. Напомним, 24 мая «Комсомолка» отмечает свое 100-летие.

— На протяжении века «Комсомолка» остается символом смелости и принципиальности. Ваша газета неизменно отстаивает ценности честной журналистики, освещает события в исторических регионах, сохраняя память об их культурном наследии и рассказывая о судьбах людей, — говорится в тексте поздравления.

Особые слова восхищения выразили в адрес военкоров, среди которых легендарные Александр Коц и Дмитрий Стешин. Также отдельно отметили вклад журналистов Дениса Дорофеева, Ольги Суховой, Кристины Круговых и Анны Шиляевой.

— Их материалы, публикуемые в газете «Комсомольская правда. Запорожье», на сайте и радио КП, полны глубины и искренности. Желаем и впредь оставаться голосом здравого смысла, площадкой для диалога и маяком для тех, кто верит в силу слова, — добавили в Союзе журналистов Запорожской области.

Напомним, также «Комсомольскую правду» поздравили врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин и представители СУ СК России по Ростовской области.

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