«Комсомольскую правду» поздравил Союз журналистов Запорожской области

— Их материалы, публикуемые в газете «Комсомольская правда. Запорожье», на сайте и радио КП, полны глубины и искренности. Желаем и впредь оставаться голосом здравого смысла, площадкой для диалога и маяком для тех, кто верит в силу слова, — добавили в Союзе журналистов Запорожской области.