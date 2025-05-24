Тело умершего писателя-фантаста Никитина будет крионировано

Пионер движения крионики во Франции, доктор Раймон Мартино, заморозил свою жену после ее смерти в 1984 году, используя простой морозильник, установленный в подвале его замка. В 2002 году сам Мартино после смерти был крионирован их сыном Реми, который потом вел долгую судебную тяжбу. Получив отказ во всех судах Франции, Реми Мартино готовился обратиться Европейский суд по правам человека, но в 2006 году из-за технической неполадки его родители были разморожены. Мужчину заставили сжечь их тела.