«Встретила здесь свою первую любовь». Столичные выпускники рассказали о самых ярких школьных воспоминаниях

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний звонок — это не только завершение учебного года, но и прощание с детством, временем открытий и первых чувств. Свои впечатления от школьных лет на городском празднике «Последний звонок» в «Минск-Арене» корреспонденту БЕЛТА рассказали выпускники столичной гимназии № 40 Анна Каменко и Антон Ященко.
В школах Беларуси сегодня прозвенел последний звонок Финальный аккорд детства. «Последний звонок» для выпускников столицы проходит в «Минск-Арене» «Школа дала мне самых близких людей». Как гимназистки из Минска прощаются с детством.
«Самое яркое воспоминание за 11 лет — это то, что я встретила свою первую любовь. Мы с Антоном начали встречаться, когда переходили в 10-й класс. Это чувство, которое останется со мной навсегда», — призналась Анна.
По ее словам, последняя неделя в школе оказалась особенно волнительной: «Было грустно — все подходило к концу, становилось как-то пусто. Людей в классе становилось все меньше, и это ощущалось. Все проходило немного сумбурно, но по-своему трогательно».
Особые слова благодарности девушка адресовала классному руководителю: «Спасибо за все. Если что-то было не так — извините. Мы вас очень ценим и любим».
Ее одноклассник Антон Ященко также поделился своими впечатлениями и планами на будущее. «Праздник отличный, атмосфера с самого начала была теплая и светлая. Скоро экзамены, а дальше надеюсь поступить в БГУ на логиста или в БГАА на авиалогиста. Если не получится, пойду в армию. В любом случае все только начинается», — сказал он.
Праздник в «Минск-Арене» собрал тысячи выпускников, педагогов и почетных гостей. Это день, когда воспоминания становятся частью истории, а мечты — частью будущего. -0-
Фото Надежды Костецкой.