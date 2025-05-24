«Встретила здесь свою первую любовь». Столичные выпускники рассказали о самых ярких школьных воспоминаниях

Ее одноклассник Антон Ященко также поделился своими впечатлениями и планами на будущее. «Праздник отличный, атмосфера с самого начала была теплая и светлая. Скоро экзамены, а дальше надеюсь поступить в БГУ на логиста или в БГАА на авиалогиста. Если не получится, пойду в армию. В любом случае все только начинается», — сказал он.