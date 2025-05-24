Куда утекли бюджетные деньги: в Молдове расследование дела по дороге Леова-Бумбэта затягивается, так как ждут эксперта из Украины

Речь идёт о 3,5-километровом участке дороги в районе Леова, на который было выделено более 280 миллионов леев из государственного бюджета. Помимо самой дороги, проект включал и строительство прилегающей парковки. Масштабы расходов вызвали вопросы у прокуратуры.