Куда утекли бюджетные деньги: в Молдове расследование дела по дороге Леова-Бумбэта затягивается, так как ждут эксперта из Украины

Расследование по делу о строительстве дороги Леова-Бумбэта приостановлено из-за отсутствия независимого эксперта, способного провести техническую оценку работ. Об этом сообщил заместитель главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры Октавиан Якимовски в эфире RliveTV.
Речь идёт о 3,5-километровом участке дороги в районе Леова, на который было выделено более 280 миллионов леев из государственного бюджета. Помимо самой дороги, проект включал и строительство прилегающей парковки. Масштабы расходов вызвали вопросы у прокуратуры.
По словам Якимовского, завершение следственных действий задерживается из-за отсутствия квалифицированного эксперта, способного оценить стоимость и качество выполненных работ. Для этой цели был привлечён специалист из Украины, приезд которого ожидается в июне.
«Эксперт — это независимый субъект в уголовном процессе. Мы не можем предсказать, что именно он установит, но надеемся получить объективную информацию по ключевым вопросам», — отметил прокурор.
Кроме технической экспертизы, прокуратура инициировала несколько судебных поручений и сформировала следственные комиссии, которые должны помочь пролить свет на обстоятельства дела.
«Если мы получим те ответы, на которые рассчитываем, — будет весьма интересно», — добавил Якимовски, намекнув на возможные неожиданные выводы.
История с дорогой Леова-Бумбэта стала одним из самых обсуждаемых примеров возможного нецелевого расходования бюджетных средств в инфраструктурных проектах последних лет.