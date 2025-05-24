Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куда утекли бюджетные деньги: в Молдове расследование дела по дороге Леова-Бумбэта затягивается, так как ждут эксперта из Украины

Объективная экспертиза может подтвердить неправомерность потраченных средств.

Источник: Комсомольская правда

Расследование по делу о строительстве дороги Леова-Бумбэта приостановлено из-за отсутствия независимого эксперта, способного провести техническую оценку работ. Об этом сообщил заместитель главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры Октавиан Якимовски в эфире RliveTV.

Речь идёт о 3,5-километровом участке дороги в районе Леова, на который было выделено более 280 миллионов леев из государственного бюджета. Помимо самой дороги, проект включал и строительство прилегающей парковки. Масштабы расходов вызвали вопросы у прокуратуры.

По словам Якимовского, завершение следственных действий задерживается из-за отсутствия квалифицированного эксперта, способного оценить стоимость и качество выполненных работ. Для этой цели был привлечён специалист из Украины, приезд которого ожидается в июне.

«Эксперт — это независимый субъект в уголовном процессе. Мы не можем предсказать, что именно он установит, но надеемся получить объективную информацию по ключевым вопросам», — отметил прокурор.

Кроме технической экспертизы, прокуратура инициировала несколько судебных поручений и сформировала следственные комиссии, которые должны помочь пролить свет на обстоятельства дела.

«Если мы получим те ответы, на которые рассчитываем, — будет весьма интересно», — добавил Якимовски, намекнув на возможные неожиданные выводы.

История с дорогой Леова-Бумбэта стала одним из самых обсуждаемых примеров возможного нецелевого расходования бюджетных средств в инфраструктурных проектах последних лет.