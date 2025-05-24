Тольяттинский «Акрон» разгромно проиграл «Локомотиву», но остался на 9-м месте

Обе команды, по сути, были лишены турнирной мотивации, поскольку любой результат в этой игре никак не влиял на позиции клубов в турнирной таблице РПЛ.
«Локомотив» с 50 набранными очками занимал 6-е место, а «Акрон» с 35 — 9-е.
Тем не менее, матч получился зрелищным, несмотря на то что в первом тайме был забит только один мяч. С пенальти отличился лидер «Локомотива» Алексей Батраков. Для атакующего полузащитника это гол стал 14 в этом сезоне РПЛ.
В самом дебюте второго тайма ворота «Акрона» поразил Дмитрий Воробьев. 12-й гол в чемпионате позволил форварду стать 5-м в списке лучших бомбардиров.
А на 61-й минуте счет до разгромного довел знакомый болельщика «Крыльев Советов» Сергей Пиняев — 3:0.
Под занавес матча, на 85-й минуте, нападающий «Акрона» Беншимол один мяч отыграл. Но уже в добавленное время тольяттинцы пропустили автогол в исполнении Арсения Дмитриева. Итоговый счет — 1:4. Команды после 30-го тура остались на своих местах в турнирной таблице.
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