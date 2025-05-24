Автосалон по продаже автомобилей китайских брендов планируют открыть в Минске

24 мая, Увэй /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Международный сухопутный порт Ганьсу (Увэй) планирует к концу этого года открыть в Минске салон продажи китайских автомобилей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Международном сухопутном порту Ганьсу (Увэй).
«Мы планируем экспортировать в Беларусь высококачественные китайские автомобили, а также открыть в Минске автосалон по продаже автомобилей китайских брендов и центр послепродажного обслуживания», — отметил менеджер по иностранным делам Логистического центра Увэй Яо Цзянань.
«В этом году постараемся поставить первую партию китайских автомобилей», — уточнил он.
Международный сухопутный порт Ганьсу (Увэй) является одной из трех ключевых международных сухопутных портовых строительств, на которых акцентируют внимание правительство провинции и губернатор. Это важный узел в экономическом поясе Шелкового пути в провинции Ганьсу и новом морском сухопутном канале в западном направлении. -0-