Автосалон по продаже автомобилей китайских брендов планируют открыть в Минске

Международный сухопутный порт Ганьсу (Увэй) является одной из трех ключевых международных сухопутных портовых строительств, на которых акцентируют внимание правительство провинции и губернатор. Это важный узел в экономическом поясе Шелкового пути в провинции Ганьсу и новом морском сухопутном канале в западном направлении. -0-