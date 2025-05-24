Хинштейн вручил ключи от машин семьям погибших сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил ключи от машин 15 семьям сотрудников Росгвардии, погибших при защите курского приграничья.
В субботу в Москве состоялся 19-й международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, в ходе которого были вручены ключи от машин семьям погибших в специальной военной операции.
«Сегодня вручили ключи 15 семьям погибших сотрудников Росгвардии… Вижу, как сегодня на курской земле наши росгврадейцы героически отстаивают интересы отечества, защищая рубежи, мирную жизнь, небо над головой… Уверен, потому что и впредь наши Росгвардейцы и в Курской области, и по всей стране будут являться образцом мужества, героизма и самопожертвования», — сказал Хинштейн.
Он также вручил ключи от машины супругу погибшей журналистки из Курской области Юлии Кузнецовой.
«Сегодня мы будем вручать ключи от машины семье погибшей журналистки из Курской области Юлии Кузнецовой, главному редактору “Народной газеты” Большесолдатского района. В августе прошлого года, когда произошло вторжение ВСУ на территорию нашего региона, Юлия не оставила свою малую родину и погибла, как настоящий солдат на посту. Вражеский дрон атаковал ее машину, когда она ехала готовить к выходу новый номер в редакцию. Для нас очень важно хранить память о наших героях», — отметил Хинштейн.