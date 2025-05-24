Хинштейн вручил ключи от машин семьям погибших сотрудников Росгвардии

«Сегодня мы будем вручать ключи от машины семье погибшей журналистки из Курской области Юлии Кузнецовой, главному редактору “Народной газеты” Большесолдатского района. В августе прошлого года, когда произошло вторжение ВСУ на территорию нашего региона, Юлия не оставила свою малую родину и погибла, как настоящий солдат на посту. Вражеский дрон атаковал ее машину, когда она ехала готовить к выходу новый номер в редакцию. Для нас очень важно хранить память о наших героях», — отметил Хинштейн.