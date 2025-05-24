Фестиваль русского фольклора «Каравон» в Лаишевском районе

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В программе — выступления творческих коллективов, 12 тематических площадок с народными ремеслами и играми, а также концерты приглашенных артистов. Главными музыкальными гостями стали Варвара и группа «Партизан FM». Фоторепортаж «Ъ-Волга-Урал».
24 мая в селе Никольское Лаишевского района прошел Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон».
В программе — выступления творческих коллективов, 12 тематических площадок с народными ремеслами и играми, а также концерты приглашенных артистов. Главными музыкальными гостями стали Варвара и группа «Партизан FM». Фоторепортаж «Ъ-Волга-Урал».