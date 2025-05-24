«Большой бал Воловичей» возродили в Святском дворце спустя два столетия

24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. «Большой бал Воловичей» прошел в дворцово-парковом комплексе «Вялікі Свяцк Валовічаў» впервые после открытия комплекса для туристов, передает корреспондент БЕЛТА.
Спустя почти два столетия здесь возродили традицию отмечать таким образом день рождения хозяйки дворца. Праздник организовали как реконструкцию бала XIX века, переносящего гостей в эпоху романтизма и дворцовых традиций.
Около ста гостей, от молодежи до людей серебряного возраста, погрузились в атмосферу старины: звучали классические романсы, дамы и кавалеры исполняли полонез, мазурку, вальс и другие танцы прошлых столетий.
На первый бал в Святск приехали не только туристы из разных уголков Беларуси, но и большая группа молодежи — старшеклассники гродненской средней школы № 3 им. В. М. Усова. Для школьников этот бал стал памятным подарком к окончанию учебного года, возможностью прикоснуться к истории и почувствовать себя частью эпохи.
Дворцово-парковый комплекс «Вялікі Свяцк Валовічаў» — новый объект на туристической карте нашей страны, одно из ярких исторических мест Беларуси. Памятник архитектуры и садово-паркового искусства второй половины XVIII — начала XIX века заслуженно считается жемчужиной архитектуры Принеманья, являясь частью культурного наследия страны и туристическим брендом Гродненского региона.
Имение известного белорусского рода Воловичей совсем недавно было открыто для посещения после частичной реконструкции. Работы здесь продолжаются, при этом уже сегодня в комплексе проводится большое количество интересных мероприятий. Вот и сегодня бал словно перенес гостей в прошлое и напомнил о временах, когда балы были центром светской жизни, став не только развлечением, но и своего рода уроком истории для посетителей.
«Большим балом Воловичей» мы возобновляем прекрасную традицию проведения балов в Святском дворце, — рассказали организаторы. — Два века назад при хозяевах дворца, супругах Антонии и Теофилии Воловичах, балы проводились часто, на них присутствовали известные люди того времени, празднества всегда проходили очень масштабно. На сегодняшнем мероприятии присутствуют около ста участников. Надеемся, наш бал полюбится туристам и число желающих участвовать в нем будет увеличиваться".
Как поделилась школьница Полина Шмелева, танцевать во дворце, на балу, возрожденном спустя 200 лет, — особенная радость и гордость, это событие запомнится надолго.
«Это очень интересно и захватывающе, потому что такой масштабный бал для меня проходит впервые. Особенно понравилось то, что к участникам бала явились сами Антоний и Теофилия Воловичи, подъехали ко дворцу на золотой карете. Чувствую себя так, будто путешествую по времени», — такими впечатлениями поделился выпускник средней школы № 3 Владислав Левонец. -0-
Фото Леонида Щеглова.