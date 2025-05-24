«Большой бал Воловичей» возродили в Святском дворце спустя два столетия

Имение известного белорусского рода Воловичей совсем недавно было открыто для посещения после частичной реконструкции. Работы здесь продолжаются, при этом уже сегодня в комплексе проводится большое количество интересных мероприятий. Вот и сегодня бал словно перенес гостей в прошлое и напомнил о временах, когда балы были центром светской жизни, став не только развлечением, но и своего рода уроком истории для посетителей.