Трамп сообщил, что США производят в больших количествах гиперзвуковые ракеты

Ранее Дональд Трамп анонсировал масштабный проект по созданию в США новой системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол» (Golden Dome). Он отметил, что эта инициатива будет объединена с уже существующими оборонительными возможностями страны и должна быть полностью введена в эксплуатацию до завершения его президентского срока.