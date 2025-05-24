Трамп сообщил, что США производят в больших количествах гиперзвуковые ракеты

Соединенные Штаты закончили разработку гиперзвукового оружия и сейчас производят его в больших количествах. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте штата Нью-Йорк.
«Мы их (ракеты — прим.) разработали и теперь производим в больших количествах», — отметил политик.
Также Трамп перед публикой снова начал заявлять, что Россия якобы изобрела свое гиперзвуковое оружие после того, как получила необходимую информацию от администрации бывшего лидера Штатов Барака Обамы.
Ранее Дональд Трамп анонсировал масштабный проект по созданию в США новой системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол» (Golden Dome). Он отметил, что эта инициатива будет объединена с уже существующими оборонительными возможностями страны и должна быть полностью введена в эксплуатацию до завершения его президентского срока.