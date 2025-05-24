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Теплоход продают в Ростове почти за 4,4 млн рублей

В Ростове выставили на торги пассажирский теплоход.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове продают теплоход судоходной компании, прекратившей деятельность. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

На торги выставили пассажирское судно класса Л 0,6. Начальная стоимость теплохода — 4 392 800 рублей.

Торги стартовали 23 мая и продлятся до 1 июля. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Отметим, компания-владелец судна была зарегистрирована в 2012 году. Организация занималась деятельностью внутреннего водного пассажирского транспорта. В 2023 году компания прекратила работу.