Айс-латте и нитро-кофе: эксперт рассказал об освежающих кофейных напитках этого лета

— Вкусы москвичей очень разнообразны! Но летом точно в топе из кофейных напитков остаются эспрессо-тоники, нитро-кофе, айс-латте, а из некофейных — яркие и сочные лимонады. Например, в прошлом сезоне интернет взорвал щавелевый лимонад! Летом всегда хочется яркого, освежающего и необычного — такие напитки остаются фаворитами у постояльцев кофеен.