Айс-латте и нитро-кофе: эксперт рассказал об освежающих кофейных напитках этого лета

С наступлением тёплого сезона меню кофеен столичных заведений начинает меняться — горячие рафы и капучино уступают место освежающим холодным коктейлям. Но этим летом актуальны не просто лёд и эспрессо. Бариста обещают, что москвичей ждут новые вариации эспрессо-тоников, необычные сочетания матча и даже какао.
Прежде чем перейти к свежим новинкам, давайте вспомним о тех холодных напитках, которые уже заняли своё место в летнем кофейном меню и успели полюбиться многим:
Айс-латте — освежающее сочетание охлаждённого молока и эспрессо со льдом. Этот напиток отлично бодрит и не перегружает вкус.
Нитро-кофе — чёрный кофе, приготовленный методом холодного заваривания и насыщенный азотом. Он обладает кремовой текстурой и мягким вкусом.
Эспрессо-тоник — хит последних лет. Это бодрящее сочетание горьковатого эспрессо и игристого тоника с цитрусовыми нотками.
А о том, чем удивят кофейни столицы этим летом, рассказала эксперт в кофейной индустрии Екатерина Селантьева.
— Какие новые холодные кофейные напитки появятся этим летом?
— Я думаю, что этим летом будут активно развиваться различные вариации эспрессо-тоников и матча-тоников. Причём появятся и абсолютно свежие тренды: какао-тоник и цикорий-тоник! — поделилась Екатерина.
Одной из новинок лета станет ходзича — это красный пудровый чай, который готовится из обжаренных листьев. На его основе можно делать разные напитки.
— Какие напитки предпочитают пить летом москвичи?
— Вкусы москвичей очень разнообразны! Но летом точно в топе из кофейных напитков остаются эспрессо-тоники, нитро-кофе, айс-латте, а из некофейных — яркие и сочные лимонады. Например, в прошлом сезоне интернет взорвал щавелевый лимонад! Летом всегда хочется яркого, освежающего и необычного — такие напитки остаются фаворитами у постояльцев кофеен.
Лето — отличная возможность для экспериментов с напитками. А вы уже определились, чем будете утолять жажду?