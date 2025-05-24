Над градусом: почему в России снижается потребление алкоголя

— Пить или не пить алкоголь — это ваш личный выбор. Почему кто-то должен решать за вас? Но, чтобы не пить, «когда все пьют», нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, не скрывать, что вы алкоголь не употребляете. И не выдавать, условно, сок за вино. Ведь если вы скрываете, что не употребляете алкоголь, значит, стесняетесь. А если стесняетесь, начнутся насмешки и предложения — да ладно, давай, выпей уже с нами! Во-вторых, заранее продумайте ответ на вопрос «Почему не пьешь?» Он должен быть один для любой ситуации, иначе запутаетесь в версиях. Сегодня, мол, я не пью, потому что.., а завтра потому, что… Нет. Один ответ на все случаи жизни. Третье: ответ должен быть кратким и понятным. Если вы начинаете долго что-то объяснять, то это выглядит как оправдание. Если вы оправдываетесь, значит, в себе не уверены. Не уверены — вас будут уговаривать выпить. Четвертое: желательно, чтобы ваш ответ содержал самоиронию. Ответьте с юмором, пошутите немного над собой. После этого, поверьте, над вами шутить никто не будет.