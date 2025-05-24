Над градусом: почему в России снижается потребление алкоголя

В России, по данным Росалкогольтабакконтроля, производство водки с начала года упало на 15,6 процента. Производство коньяка — на 22,7 процента. В целом производство алкоголя упало на 6 процентов. Розничные продажи алкоголя, в свою очередь, снизились на 14,7 процента. Неужели мы стали меньше пить? Или из-за постоянного роста акцизов перешли на самогон? Как меняется культура потребления спиртного, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.
В это трудно поверить. Но «градус падает» и россияне все реже прикладываются к стакану. О тенденции, которую невозможно не заметить, мы беседуем с директором Национального научного центра наркологии, профессором, доктором медицинских наук Татьяной Клименко.
— В России с 2009 года последовательно идет снижение как продаж алкоголя, так и потребление на душу населения, — рассказывает Татьяна Валентиновна. — В 2009 году на душу населения в России приходилось 18 литров чистого спирта в год. Сейчас — 8,3 литра. В Румынии, например, по данным доклада ВОЗ, этот показатель — 17 литров. В Грузии — 14,3. В Чехии — 13,3. Значительно больше, чем в России, пьют в Германии, Чехии, Австрии, Болгарии. По уровню потребления алкоголя мы в мире — середняки.
— С чем это связано? Акцизы растут, алкоголь дорогой?
— Причин много. Но главная — это государственная политика. Она не только и не столько про ЗОЖ — здоровый образ жизни. Скорее — про социальную успешность. У нас, общества, наконец-то появились цели в жизни: сделать карьеру, реализовать себя в семье, в каких-то хобби. Обратите внимание: в последние годы появилось много способов досуга, никак с алкоголем не связанных. И эти способы досуга стали реально доступны. Прежде всего — для молодых и людей среднего возраста. Стал доступнее спорт, путешествия, у многих появились автомобили, вождение которых с алкоголем не сочетается. В середине 1980-х, когда в СССР шла антиалкогольная кампания, мой учитель говорил: «Мало убрать с полки бутылку водки. На ее место нужно поставить какой-то другой товар». Вот мы и поставили. И в буквальном, и в переносном смыслах. Появился широчайший диапазон различных вариантов досуга.
— Есть чем заняться. Пить некогда…
— Не некогда, а незачем! Десять лет назад число пьющих и непьющих было 4:1, а сейчас примерно 1:1.
— А что значит — непьющий? Это как?
— Это значит — совсем не пьет.
— Даже по пятницам? Даже по праздникам?!
— Совсем. Никогда. Таких сейчас, по нашим данным, около половины населения. И большая часть непьющих — среди молодого поколения.
— Ну да, по своим старшим сыновьям вижу. Я в студенчестве нередко выпивал, а они больше учатся и работают.
— Дело еще и в ограничении продаж алкоголя. Вспомните: в 1990-х и 2000-х спиртное можно было купить в любом ларьке, и продавали его любому, в любое время суток. Ну вот люди и покупали. Сейчас — жесткие ограничения и по времени, и по месту продажи. В ларьке не купишь даже пиво. Больше того: и пить его особо негде — на лавочке с бутылкой во дворе уже не посидишь, это запрещено, как и в парке. А ведь раньше, вспомните, бутылка пива в руке встречалась так же часто, как мобильный телефон!
Вредная зависимость.
— Кстати, о пиве. Впереди лето, жара, потребление пива растет. Многие утоляют пивом жажду.
— И напрасно! Пиво — напиток алкогольный. А алкоголь, как доказали медицинские исследования последних лет, не приносит организму никакой пользы. Он вреден в любых количествах. Когда-то было принято считать, что можно выпивать немножко, чтобы расширялись сосуды, но, повторю, последние исследования доказали, что лучше избегать любых доз алкоголя. В том числе и пива. Его главная опасность в том, что градус вроде бы невелик, и человек просто не чувствует опасности.
— А она разве есть?
— Конечно. Есть пивной алкоголизм. Он отличается от обычно тем, что развивается незаметно. И лечить его, с моей точки зрения, значительно сложнее, чем алкоголизм водочный. Дело в том, что у пивных алкоголиков очень долго сохраняется память о вкусе и запахе напитка. И бывает, что уже давно нет физиологической зависимости от пива, но есть сильнейшая психическая: хочется снова ощутить запах и вкус. И с этим трудно справиться. Пивные алкоголики зависимы, как курильщики.
— Какие-то вы ужасы рассказываете!
— А что в пиве хорошего? Во-первых, оно, как и любой алкоголь, бьет по печени. Во-вторых, пиво у нас принято пить литрами, а большой объем жидкости сильно перегружает почки. В результате развиваются нефрозы — воспалительные процессы почек. Появляются отечность, боли в пояснице, ухудшается самочувствие в целом. В-третьих, пиво довольно калорийно. Если учесть, что его принято пить под соленую закуску, которая только усиливает жажду, то любители пива обычно быстро толстеют. У мужчин, например, появляется «пивной» живот. А он, между прочим, один из факторов риска для развития гипертонической и ишемической болезней. Плюс давно доказано, что регулярное употребление пива плохо влияет на потенцию. Добавим сюда повышение риска развития диабета и даже рака. Также доказано, что употребление алкоголя, в том числе и пива, повышает у женщин вероятность заболеть раком молочной железы.
«Меньшее зло».
— Не так давно Лаборатория экономико-социологических исследований ВШЭ провела исследование и выяснила: жители крупных российских городов пьют все меньше крепкий алкоголь и все больше напитков относительно невысокого градуса: 10- 15. Позволю себе цитату: «Винные» типы потребителей алкоголя характерны в большей степени для женщин. Только вино чаще пьют женщины среднего возраста из Москвы и Петербурга. А и вино, и водку, а также пиво — девушки более молодого возраста из тех же двух городов. Самое мужское сочетание — это пиво и водка. При этом оно наиболее характерно для женатых мужчин". А вопрос такой: полезен ли для общества такой переход с водки на вино? Все-таки и градус поменьше, и риск до белой горячки допиться куда ниже! И культура потребления совсем другая…
— Все научные исследования последних лет показывают — вреден любой алкоголь. Любое спиртное приводит и к кардиологической, и к эндокринной, и порой онкологической патологии. Какое вино, о чем вы? Семь видов рака напрямую связаны с употреблением алкоголя! Повторю позицию ВОЗ: любое употребление алкоголя, любой крепости и любого количества — это вред для организма. С точки зрения медицины нет понятия «культурный тип потребления» и «некультурный тип потребления».
— Татьяна Валентиновна, люди пили и пить будут. Вопрос лишь в том, что именно. Ваш коллега, доктор медицинских наук, сотрудник Московского НИИ психиатрии Александр Немцов утверждает: «Любой алкоголь — зло. Но пиво и вино — зло меньшее, чем водка. И для здоровья конкретного человека, и для социума они несут меньшую опасность».
— Судя по тому, что за последние 16 лет употребление алкоголя на душу населения в России снизилось более чем в два раза, мы пьем меньше и водки, и вина, и пива. Мы постепенно отказываемся от любого зла!
Старайтесь себя контролировать.
— Вы уверены? А я вижу другое. Почти на любой вечеринке присутствует самогон, который, очевидно, ни в какую статистику не попадает. Купить аппарат можно недорого, люди приобретают, варят, а потом носят алкоголь друг другу, делятся друг с другом рецептами. Такой ответ народа на повышение акцизов.
— Самогоноварение погоды не делает. Дело в том, что «выход продукции» у самогонного аппарата очень большой. В режиме «1−2 бутылки» он не работает. Ну раз ты сварил себе 20−30 литров. Другой раз. Вся кладовка или балкон превратились в склад. А дальше что? Куда все это девать? Сам-то не выпьешь! Вот и носят друзьям. Но и они столько выпить не могут! Поэтому, как показывает практика, самогонный аппарат — это такая «игрушка для взрослых». Купили, сварили, не выпили. Причем, что важно, получившийся с его помощью алкоголь оказывается дороже купленного в магазине. В итоге аппарат пылится в чулане.
— Можете нарисовать социологический портрет пьющего и непьющего россиянина?
— Чем выше у человека уровень культуры, чем он моложе, чем он социально успешнее, тем меньше он употребляет. Чем человек старше, чем ниже у него уровень культуры и уровень социальной занятости, тем он употребляет больше. Такова четкая закономерность. Поэтому трезвая жизнь стала признаком успешности.
— Да, молодежь сейчас выпивает меньше. Но впереди школьные выпускные. Именно с этим праздником, согласитесь, у многих связан довольно яркий алкогольный опыт. Что можете посоветовать школьникам?
— Прежде всего — не пить за компанию. Не хотите — откажитесь, и все! Умение говорить «нет», поверьте, в жизни очень пригодится. Второй момент: даже на волне праздника старайтесь себя контролировать. Помните, что алкоголь может привести к агрессии, неадекватному поведению, ухудшению реакции и неправильным решениям. Поэтому не пытайтесь сами в пьяном кураже сесть за руль, не позволяйте вашим друзьям и не садитесь в машину к нетрезвому водителю — это очень опасно. Третье: старайтесь погрузиться в праздник: танцуйте, фотографируйтесь, общайтесь — как говорится, берите от жизни все. Тогда алкоголь вам просто не понадобится.
Бокальчик перед ужином.
— Алкоголь часто употребляют в качестве аперитива. Европейская традиция «бокал вина перед ужином», согласитесь, прочно вошла в московский быт. Вино, как считается, пробуждает аппетит и способствует лучшему перевариванию пищи. Это так?
— Не совсем. Небольшая доза алкоголя усиливает чувство голода, потому что любой алкоголь раздражающе действует на стенки желудка, и начинает активно вырабатываться желудочный сок. Больше того: его состав меняется. Из-за этого в желудке возникает сосущее чувство, дискомфорт, который снимается, когда в желудок попадает пища. В итоге после приема даже небольшой дозы алкоголя человек действительно съедает больше, потому что теряет контроль над чувством насыщения. Проще говоря — переедает. Плюс токсическое влияние этанола создает повышенную нагрузку на поджелудочную железу и печень.
— Алкогольные традиции — часть российской культуры. Спиртное присутствует везде: от делового фуршета до свадьбы, от праздника в честь крестин до похорон. И как тут не выпить? Откажешься — просто не поймут. Помните, как у Чехова: «Если человек не курит и не пьет, поневоле задумаешься, уж не сволочь ли он».
— Пить или не пить алкоголь — это ваш личный выбор. Почему кто-то должен решать за вас? Но, чтобы не пить, «когда все пьют», нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, не скрывать, что вы алкоголь не употребляете. И не выдавать, условно, сок за вино. Ведь если вы скрываете, что не употребляете алкоголь, значит, стесняетесь. А если стесняетесь, начнутся насмешки и предложения — да ладно, давай, выпей уже с нами! Во-вторых, заранее продумайте ответ на вопрос «Почему не пьешь?» Он должен быть один для любой ситуации, иначе запутаетесь в версиях. Сегодня, мол, я не пью, потому что.., а завтра потому, что… Нет. Один ответ на все случаи жизни. Третье: ответ должен быть кратким и понятным. Если вы начинаете долго что-то объяснять, то это выглядит как оправдание. Если вы оправдываетесь, значит, в себе не уверены. Не уверены — вас будут уговаривать выпить. Четвертое: желательно, чтобы ваш ответ содержал самоиронию. Ответьте с юмором, пошутите немного над собой. После этого, поверьте, над вами шутить никто не будет.
Способ выживания народа.
— Как дальше, на ваш взгляд, будет меняться ситуация с употреблением алкоголя?
— Если государство продолжит проводимую политику, то я уверена, что «употреблять» мы будем меньше. И я бы очень этого хотела, потому что проблема количества и качественного состава алкоголя — одна из главных в европейских странах и в нашей стране в частности. Дело в том, что нам очень нужны умелые рабочие руки и умные головы. А значит, нужно и дальше развивать культуру социальной успешности и трезвого образа жизни. Успешные люди не пьют!
В ТЕМУ.
Доктор медицинских наук, сотрудник Московского НИИ психиатрии Александр Немцов считает, что нужно различать выпивку и злоупотребление алкоголем.
— Скажем, бутылка пива, бокал вина, 100 граммов водки — для мужчины не беда. Но это если не увеличивать эту дозу! Даже если обедать или ужинать с одним бокалом сухого вина — ничего страшного не произойдет. Принципиально важно следить за количеством: не растет ли оно? Надо помнить, сколько ты выпивал в начале года, и смотреть, как пьешь в конце. Если количество выпиваемого алкоголя растет, это повод насторожиться и обсудить проблему с наркологом, — считает Александр Викентьевич. — Человечество употребляет алкоголь четыре тысячи лет. Это транквилизатор и антидепрессант. Но увеличение доз сопровождается тяжелым опьянением, зависимостью, травматизмом…