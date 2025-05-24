Мизулина ударила SHAMAN букетом по лицу

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ударила букетом своего возлюбленного, певца Ярослава Дронова, более известного под сценическим псевдонимом SHAMAN, в ходе съемок нового клипа на песню «Первая любовь».
По словам артиста, в видеоролике Мизулина использовала для удара подаренный им роскошный букет. Он рассказал, что композиция посвящена заключительному этапу школы — последнему звонку. Артист отметил, что клип на «Первую любовь», для которого старшеклассники прислали свои собственные видео, станет для выпускников памятной открыткой на всю жизнь.
— Песня «Первая любовь» и клип уже доступны на основных музыкальных цифровых площадках и видеоплатформах, — написал Дронов в своем Telegram-канале.
Пара официально объявила о своих отношениях 9 апреля, поцеловавшись на сцене. Мизулина рассказала, что их знакомство началось в 2023 году, когда она вела стрим в Minecraft ко Дню России, где использовала песню артиста «Я русский».
Астролог Виктор Богданов заявил, что у певца будет еще четыре брака, а с Мизулиной он пробудет в отношениях максимум пять лет. Он также добавил, что у пары может родиться сын в ближайшие пару лет. В свою очередь психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, зачем SHAMAN этот роман.