Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мизулина ударила SHAMAN букетом по лицу

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ударила букетом своего возлюбленного, певца Ярослава Дронова, более известного под сценическим псевдонимом SHAMAN, в ходе съемок нового клипа на песню «Первая любовь».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ударила букетом своего возлюбленного, певца Ярослава Дронова, более известного под сценическим псевдонимом SHAMAN, в ходе съемок нового клипа на песню «Первая любовь».

По словам артиста, в видеоролике Мизулина использовала для удара подаренный им роскошный букет. Он рассказал, что композиция посвящена заключительному этапу школы — последнему звонку. Артист отметил, что клип на «Первую любовь», для которого старшеклассники прислали свои собственные видео, станет для выпускников памятной открыткой на всю жизнь.

— Песня «Первая любовь» и клип уже доступны на основных музыкальных цифровых площадках и видеоплатформах, — написал Дронов в своем Telegram-канале.

Пара официально объявила о своих отношениях 9 апреля, поцеловавшись на сцене. Мизулина рассказала, что их знакомство началось в 2023 году, когда она вела стрим в Minecraft ко Дню России, где использовала песню артиста «Я русский».

Астролог Виктор Богданов заявил, что у певца будет еще четыре брака, а с Мизулиной он пробудет в отношениях максимум пять лет. Он также добавил, что у пары может родиться сын в ближайшие пару лет. В свою очередь психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, зачем SHAMAN этот роман.