Школам грозит крупный штраф за прием детей нелегалов

«За оказание услуг таким лицам — нарушителям — предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей для юридических лиц. И сотрудники общеобразовательных учреждений, вузов при приеме на обучение детей иностранцев, студентов обязаны убедиться в отсутствии сведений о них, а также об их законных представителях в реестре контролируемых лиц», — подчеркнула Климова. Информацию об этом она озвучила в эфире радио «Милицейская волна».