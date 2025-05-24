Максим Ликсутов сообщил о появлении нового автобусного маршрута из Москвы в Новороссийск

Этот транспортный узел обеспечивает удобную пересадку на станции метро «Красногвардейская» и «Зябликово» за 2 минуты, рядом также находятся остановки наземного транспорта и перехватывающая парковка. Благодаря расположению у МКАД автовокзал позволяет быстро пересаживаться между городским и междугородним транспортом. Отсюда отправляются автобусы по 29 маршрутам в 70 городов южного и юго-восточного направлений.