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Максим Ликсутов сообщил о появлении нового автобусного маршрута из Москвы в Новороссийск

Автовокзал «Красногвардейский», расположенный на пересечении Орехового бульвара и Ясеневой улицы, запустил новый маршрут в Новороссийск.

Автовокзал «Красногвардейский», расположенный на пересечении Орехового бульвара и Ясеневой улицы, запустил новый маршрут в Новороссийск.

Этот транспортный узел обеспечивает удобную пересадку на станции метро «Красногвардейская» и «Зябликово» за 2 минуты, рядом также находятся остановки наземного транспорта и перехватывающая парковка. Благодаря расположению у МКАД автовокзал позволяет быстро пересаживаться между городским и междугородним транспортом. Отсюда отправляются автобусы по 29 маршрутам в 70 городов южного и юго-восточного направлений.

«Автобусные поездки — удобный и выгодный вариант для путешественников, особенно в тех случаях, когда авиасообщение и ж/д маршруты ограничены или отсутствуют», — сообщил Максим Ликсутов.

Он также добавил, что открытие маршрута в Новороссийск позволит укрепить транспортные связи между регионами, создать новые возможности для туристов и сделать передвижение граждан более удобным. Расширение маршрутной сети осуществляется в рамках реализации указаний мэра Москвы Сергея Собянина.

Билеты на междугородние автобусы доступны в приложении «Метро Москвы» и на сайте метрополитена, пассажиры могут предъявить билет в электронном виде с экрана телефона, бумажная версия не обязательна, отметил вице-мэр.