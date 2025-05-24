Вучич назвал петицию о досрочных выборах в Сербии бессмысленной и глупой

«Петиций много, вчера получил четыре петиции и одна была для меня особенно интересной. Мне написали дети из муниципалитетов Рашка и Сьеница о дорогах на горном массиве Голия. Это было намного интереснее, чем бессмысленные глупости неуполномоченных лиц, которые не имеют права принимать какие-либо решения об этом», — прокомментировал сербский лидер в эфире Pink TV.