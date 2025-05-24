Вучич назвал петицию о досрочных выборах в Сербии бессмысленной и глупой

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на петицию, запущенную несколькими сербскими высшими учебными заведениями. Вузы требуют, чтобы в стране провели досрочные президентские выборы, для чего пытаются собрать подписи. По мнению Вучича, это «бессмысленная и глупая затея».
«Петиций много, вчера получил четыре петиции и одна была для меня особенно интересной. Мне написали дети из муниципалитетов Рашка и Сьеница о дорогах на горном массиве Голия. Это было намного интереснее, чем бессмысленные глупости неуполномоченных лиц, которые не имеют права принимать какие-либо решения об этом», — прокомментировал сербский лидер в эфире Pink TV.
Вучич добавил, что президентские выборы в Сербии пройдут тогда, когда это установлено законом и Конституцией. А пока университетам стоило бы подумать о повышении зарплат, пенсиях и других актуальных социальных проблемах.
Также отмечено, что петицию пока подписали около 1,5 тыс. человек, но ни один не указал личные документы, что обязательно для рассмотрения прошения. Подписи, к слову, также отсутствуют — есть только имена и фамилии.
Ранее KP.RU сообщил, что глава Евродипломатии Кая Каллас опозорилась в Сербии, запутавшись в ветвях власти Евросоюза.