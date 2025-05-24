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Умер экс-футболист киевского «Динамо» Александр Бережной

Александр Бережной в 1976 году перешел в киевское «Динамо», в составе которого играл четыре сезона.

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Бережной умер в Киеве на 68-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

«На 68-м году жизни скончался футболист “Динамо” Александр Бережной», — говорится в сообщении.

Бережной родился в Суходольске Ворошиловградской (позднее — Луганская) области. В 1976 году перешел в киевское «Динамо», в составе которого играл четыре сезона.

Вместе с членами команды стал чемпионом Украины в 1977-м году и завоевал Кубок СССР в 1978-м году. Также два раза оказывался в списке 33-х лучших футболистов сезона.

Ранее стало известно, что умер театральный режиссер, драматург Борис Шагаев, который был учеником народного артиста СССР Леонида Вивьена.