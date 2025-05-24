«Повзрослевшие, красивые и умные»: последний звонок дал новый старт в жизни 135 тысячам подмосковных выпускников

В этом году в Подмосковье заканчивают школу 135 тысяч учащихся. В субботу на торжественную линейку, посвященную «Последнему звонку», собрались около 100 тыс. одиннадцатиклассников и более 35 тыс. девятиклассников. С приветственным словом к ним обратились депутаты Московской областной думы.
«Сегодня наши выпускники прощаются со школой. В торжественный и трогательный момент с ними рядом их учителя и родители», — обратился к ребятам с приветственной речью спикер подмосковного заксобрания Игорь Брынцалов.
По его словам, нет большего счастья для родителей, чем видеть своих детей повзрослевшими, красивыми и умными. Ребята с толком провели школьные годы и получили хорошие знания, благодаря своему усердию, поддержке педагогов и близких. Он пожелал юношам и девушкам веры в себя, удачи на экзаменах и успешного поступления, а их педагогам — благодарных учеников, вдохновения и новых профессиональных побед. Он также пожелал всем школьникам Подмосковья хорошо отдохнуть на летних каникулах.
«Сегодня весь депутатский корпус Подмосковья, всех уровней принимает участие в торжественных линейках по всему региону», — сообщил спикер Мособлдумы журналистам.
Между тем, «Последний звонок» прозвучал сегодня и для 50 выпускников, чьи отцы сейчас участвуют в СВО. Это не только дети военных из легендарной Кантемировской дивизии, но также добровольцы из других воинских частей.