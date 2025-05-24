«Повзрослевшие, красивые и умные»: последний звонок дал новый старт в жизни 135 тысячам подмосковных выпускников

По его словам, нет большего счастья для родителей, чем видеть своих детей повзрослевшими, красивыми и умными. Ребята с толком провели школьные годы и получили хорошие знания, благодаря своему усердию, поддержке педагогов и близких. Он пожелал юношам и девушкам веры в себя, удачи на экзаменах и успешного поступления, а их педагогам — благодарных учеников, вдохновения и новых профессиональных побед. Он также пожелал всем школьникам Подмосковья хорошо отдохнуть на летних каникулах.