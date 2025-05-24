Трамп: США изучают опыт использования беспилотников в конфликте на Украине

Вооруженные силы Соединенных Штатов активно изучают опыт использования беспилотников в ходе спецоперации на украинской территории. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте штата Нью-Йорк.