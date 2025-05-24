Трамп: США изучают опыт использования беспилотников в конфликте на Украине

Вооруженные силы Соединенных Штатов активно изучают опыт использования беспилотников в ходе спецоперации на украинской территории. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте штата Нью-Йорк.
«Хотите верьте, хотите нет, но вы занимаетесь бизнесом и профессией, где все меняется так же быстро, как война», — заявил Трамп.
Политик отметил, что быстрое развитие дронов в конфликте между Россией и Украиной по-настоящему пугающим фактом. Президент США выразил удивление по поводу того, насколько современные беспилотники могут быстро летать и точно попадать в цель.
По его словам, американские военные в настоящее время изучают новые способы ведения боевых действий, применяемые в зоне спецоперации, и стараются извлечь уроки из этого опыта.
Ранее издание The Washington Post сообщало, что Россия добилась значительных успехов в создании оптоволоконных дронов, применяемых в зоне спецоперации. По данным газеты, это современное оружие позволило российским военным получить преимущество над ВСУ и стало одним из ключевых факторов успеха в зоне СВО.