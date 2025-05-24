Новые правила трудоустройства участников СВО приняли в Подмосковье

По словам депутатов, в Московской области устанавливаются новые условия приема на работу ветеранов боевых действий на крупные предприятия региона. Суть законодательного новшества в том, что теперь организация, где работает более 200 сотрудников, будет обязана принять на работу одного ветерана СВО. Квота будет считаться выполненной только при фактическом приеме человека в штат, после заключения с ним трудового договора.