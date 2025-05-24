Новые правила трудоустройства участников СВО приняли в Подмосковье

На днях Мособлдума приняла важный закон, который поможет участникам СВО, вернувшимся к мирной жизни, быстро найти работу. Когда закон вступит в силу, подмосковные компании с численностью штата более 200 человек будут обязаны трудоустраивать как минимум одного военнослужащего по квоте.
По словам депутатов, в Московской области устанавливаются новые условия приема на работу ветеранов боевых действий на крупные предприятия региона. Суть законодательного новшества в том, что теперь организация, где работает более 200 сотрудников, будет обязана принять на работу одного ветерана СВО. Квота будет считаться выполненной только при фактическом приеме человека в штат, после заключения с ним трудового договора.
Сейчас в Московской области для предприятий с численность штата выше 100 человек для трудоустройства социально уязвимых жителей (к этой же категории граждан относятся участники СВО) действует квота в размере 1%. Однако практика показала, что с апреля 2024 года на такие предприятия трудоустроили не более 300 бойцов спецоперации.
Поэтому законодательную норму решили усовершенствовать: компании с более чем 200 сотрудниками будут обязаны предусмотреть, как минимум, одно рабочее место для ветеранов боевых действий, в том числе для тех, кто вернулся со СВО.
Это принципиальный момент, говорят авторы нового закона, по их словам, речь идет не о статистике, а о реальных возможностях для защитников Отечества вернуться к мирной жизни, обеспечить себя и свои семьи. Поправки в закон вступят в силу с сентября 2025 года.