Патриарх Кирилл приехал на концерт на Красной площади на старой «Чайке»

Патриарх Кирилл прибыл на праздничный концерт в честь Дня славянской письменности и культуры на раритетном автомобиле ГАЗ-13 «Чайка». Видео со священнослужителем распространила его пресс-служба.
По сложившейся традиции патриарх Московский и всея Руси дал старт концерту на Красной площади. Перед началом мероприятия его приветствовал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Кирилл назвал культуру и веру залогом стойкости. Он поздравил присутствующих и всех граждан страны с Днем славянской письменности и культуры — Днем памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
«Их молитвами, культурным подвигом да хранит Господь нашу страну, наш народ и нашу замечательную культуру, национальную жизнь русских людей и всех, кто считает себя россиянами сегодня», — сказал патриарх.
24 мая Русская православная церковь отмечает День славянской письменности и культуры, посвященный памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших азбуку, которая легла в основу письменности многих славянских народов.
Ранее президент РФ Владимир Путин осудил варварское отношение к российской культуре за рубежом.