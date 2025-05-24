Диана Гурцкая вышла в свет с повзрослевшим сыном-красавцем: видео

Диана Гурцкая появилась на светской презентации, которая прошла в закрытом формате в центре Москвы. Погода в столице уже наладилась, что позволило надевать уже летние вещи. На Диане было вечернее летнее платье чёрного цвета, которое подчеркивало фигуру. Ну, а сопровождал её сын Константин, которого поначалу даже не все и узнали: некогда подросток возмужал и превратился в молодого мужчину. Кстати, в январе он уже отметил свое 18-летие. Смотрите появление звездных гостей на крыше ресторана с видом на Кремль.