Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 25 мая

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
25 мая в народном календаре отмечено сразу несколькими важными датами. В православии этот день посвящен Вознесению Господню — одному из 12 главных церковных праздников, символизирующему восхождение Иисуса Христа на небеса. Также в старину его называли Епифанов день, связывая с памятью святителя Епифания Кипрского — богослова и защитника христианской веры.
Этот день считался рубежом между весной и летом:
По поверьям, с 25 мая начинается настоящая летняя погода, а ночные заморозки уже не возвращаются. В народе верили, что в Вознесение «Христос ходит по земле», поэтому день наполнен особой благодатью. Крестьяне внимательно наблюдали за природой, так как считалось, что она в этот день «радуется» вместе с людьми.
Праздник был не только духовным, но и хозяйственным:
Завершались последние весенние работы, а земледельцы готовились к началу сенокоса. Люди молились о хорошем урожае и благополучии семьи.
Что делали на Руси в этот день? Что рекомендуется делать в этот день?
25 мая на Руси было принято проводить в трудах и молитвах, но без излишней суеты. Считалось, что благие дела в этот день принесут особую удачу.
Традиционные занятия и рекомендации:
Посещение церкви — в Вознесение обязательно ходили на службу, молились о здоровье и благополучии. Помощь нуждающимся — подавали милостыню, угощали бедных, делились едой с соседями. Работа в поле и огороде — если погода позволяла, высаживали поздние культуры, пропалывали грядки. Выпечка «лесенок» — особых хлебцев в форме лестниц, символизирующих путь Христа на небо. Их освящали в церкви и раздавали родным. Сбор лекарственных трав — считалось, что в этот день они обладают особой силой.
Что можно делать сегодня:
Провести время с семьей в спокойной, доброй атмосфере. Загадать желание — по поверью, в Вознесение оно может исполниться. Приготовить постные блюда (если праздник выпадает на среду или пятницу).
Чего не стоит делать в этот день, 25 мая?
С Вознесением связано немало запретов, которые соблюдали наши предки.
Чего нельзя делать:
Работать по дому — шить, стирать, убирать, чтобы не «загрязнять» светлую энергетику праздника. Ссориться и сквернословить — негативные эмоции могли навлечь беду. Отказывать в помощи — это считалось большим грехом. Бросать мусор или плевать на землю — верили, что Христос в этот день незримо ходит среди людей. Оставлять грязную посуду — это сулило финансовые трудности.
Также запрещалось:
Грустить и плакать — праздник должен быть радостным. Заниматься тяжелым физическим трудом — лучше посвятить время молитве и отдыху.
Приметы погоды на 25 мая.
Наблюдения за природой в этот день помогали предсказать погоду на ближайшие недели.
Народные приметы:
Если день солнечный и теплый — лето будет жарким и урожайным. Дождь на Вознесение — к неурожаю, но если после дождя выглянет солнце — к скорому улучшению погоды. Гром гремит — к затяжным дождям в июне. Утро туманное — грибов будет много. Кукушка громко кукует — тепло продержится долго.
Другие признаки:
Роса утром — к ясному дню. Ветер с востока — к засухе. Ласточки низко летают — к дождю.
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