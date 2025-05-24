Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 25 мая

По поверьям, с 25 мая начинается настоящая летняя погода, а ночные заморозки уже не возвращаются. В народе верили, что в Вознесение «Христос ходит по земле», поэтому день наполнен особой благодатью. Крестьяне внимательно наблюдали за природой, так как считалось, что она в этот день «радуется» вместе с людьми.