В Госдуме предложили ужесточить продажу противозачаточных таблеток

Необходимо ужесточить продажу противозачаточных таблеток для женщин, так как прием подобных препаратов является серьезным вмешательством в организм. Об этом в субботу, 24 мая, заявила заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
По словам парламентария, отпускать оральные контрацептивы следует исключительно по рецепту. Она объяснила, что такая ограничительная мера даст возможность снизить риск инфарктов и инсультов среди женщин, а также позволит отсрочить климакс.
— Это здоровье любой будущей мамы, поэтому (принимать противозачаточные таблетки стоит — прим. «ВМ») только по назначению врача, покупать только по рецептам и с особой осторожностью, — передает слова Соломатиной «Абзац».
Депутат Госдумы Виталий Милонов в этом контексте прокомментировал инициативу о выплатах беременным школьницам и высказал мнение, что поддержка будущих мам должна включать не только деньги, но и необходимые вещи.
Депутат Калужской городской думы Евгений Руденко в свою очередь предложил женщинам носить мини-юбки в солнечные дни для повышения рождаемости в России.