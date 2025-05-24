В Госдуме после слов Шнурова вновь подняли вопрос о возможном запрете мата

Гаврилов обратил внимание на то, что Шнуров объявил о концерте непосредственно перед празднованием Дня славянской письменности и культуры, а также началом новосибирского форума, посвящённого роли русского языка в обеспечении национальной безопасности и суверенитета. На этом форуме участники дискутировали о сохранении и развитии русского языка в условиях усиливающегося влияния глобализации и иностранных заимствований.