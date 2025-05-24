Назвал «овощебазой с триколором»: чем русские мужчины не угодили священнику Павлу Островскому

Островский отметил, что многие восприняли его слова о «русских овощах» слишком эмоционально, однако он не видит своей неправоты в данной оценке. Он пояснил, что в радиоэфире просто выразил свою принципиальную позицию относительно греха блуда, которая, по мнению некоторых, может отпугнуть молодежь от Церкви. «В качестве аргумента было приведено то, что я своими принципиальными словами распугаю всю молодежь и умножу количество мусульман в стране», — пишет он в своем telegram-канале.