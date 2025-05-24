Появились новые подробности про профессора МГУ, которого развели мошенники на миллионы рублей

Мошенники выжили из профессора МГУ более чем на 52 млн рублей, пишет Baza.
Профессор МГУ стал жертвой телефонных мошенников, лишившись более 52 млн рублей. За четыре месяца злоумышленники убедили 77-летнего мужчину продать две квартиры в Москве и передать им все свои сбережения. Об этом сообщил telegram-канал Baza. В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
«Мошенники развели профессора МГУ более чем на 52 млн рублей. За четыре месяца мужчина продал две квартиры в Москве, встретился с курьерами 16 раз и отдал злоумышленникам все свои сбережения», — сообщает Baza. Как рассказала дочь профессора, в начале мая она заподозрила, что ее отец находится под влиянием мошенников, так как он продал две квартиры и перестал выходить на связь.
После обращения к адвокату и написания заявления в полицию опасения подтвердились: мужчина действительно стал жертвой мошенников. Сообщается, что впервые ему позвонили в декабре 2024 года, представившись сотрудниками ФСБ, и убедили перевести сбережения «на безопасные счета» для якобы защиты от преступников.
С конца декабря по конец января профессор снимал деньги со вкладов и передавал их через курьеров в разных районах Москвы. Чаще всего за деньгами приезжала неизвестная пенсионерка, которую, вероятно, также использовали мошенники.
Известно, что в марте злоумышленники убедили мужчину продать две принадлежащие ему квартиры: на Ленинском проспекте и улице Вешняковская. Всю вырученную сумму он также передал курьерам. Только после вмешательства дочери профессор осознал обман и начал сотрудничать со следствием. Общий ущерб составил 52 635 308 рублей.
Министерство цифрового развития ранее объявило о планах по разработке мобильного приложения, предназначенного для защиты граждан России от интернет-мошенничества. По словам заместителя министра Александра Шойтова, основной функцией нового сервиса станет предупреждение пользователей о потенциальных угрозах, передает «Национальная служба новостей».