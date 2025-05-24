Появились новые подробности про профессора МГУ, которого развели мошенники на миллионы рублей

«Мошенники развели профессора МГУ более чем на 52 млн рублей. За четыре месяца мужчина продал две квартиры в Москве, встретился с курьерами 16 раз и отдал злоумышленникам все свои сбережения», — сообщает Baza. Как рассказала дочь профессора, в начале мая она заподозрила, что ее отец находится под влиянием мошенников, так как он продал две квартиры и перестал выходить на связь.