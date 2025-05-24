Народные ремесла и авторские сувениры. Что представили мастера на фестивале «Вясновы букет»

Народный мастер и педагог Любовь Гарбар из Бобруйска уже 58 лет вырезает снежинки. Ее искусство вытинанки радиальной симметрии не раз было отмечено дипломами на различных фестивалях. Шедевры из бумаги разъехались по всему свету. «Но в первую очередь радую тех, кто рядом. Поздравления на Новый год никто из родственников не воспринимает без снежинки в конверте, — шутит мастерица. — Это искусство на всю жизнь. На вытинанку, бывает, и до пяти часов уходит, хотя у меня нет сложных, замудренных сюжетов — стремлюсь к простоте», — подчеркнула Любовь Гарбар.