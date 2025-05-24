Народные ремесла и авторские сувениры. Что представили мастера на фестивале «Вясновы букет»

Минск в очередной раз встречал мастеров народных ремесел со всех регионов страны. У городской ратуши по доброй традиции прошел фестиваль-ярмарка «Вясновы букет». «Это наш генетический код» — так говорят умельцы о своем творчестве, после чего приглашают окунуться в мир белорусских традиций и самобытной культуры. Что показали гостям — в материале БЕЛТА.
Погода с самого утра испытывала на прочность. Затяжной дождь хоть и доставил хлопот, но не стал помехой для праздника. Тканые пояса, обереги, уникальные изделия из соломы, металла, дерева, лозы — подивиться было на что.
Минчане и гости столицы могли попробовать себя в роли гончара, резчика или ткача, купить авторские сувениры и узнать секреты мастерства. А для участников фестиваль уже давно стал хорошей площадкой, чтобы и себя показать, и на других посмотреть.
Народный мастер по художественной ковке Сергей Кудиков из Мстиславля приехал на ярмарку в пятый раз. «Погода не пугает. Встречаешь друзей, знакомишься с новыми мастерами. Приятно, что в ряды союза мастеров вступают новые люди. Значит, ремесло развивается. Царит атмосфера настоящего народного творчества», — заметил он.
Роспись по керамике представила молодая мастерица Диана Гулик из Осипович. Она впервые на фестивале. «Весело. Музыка играет, люди подходят, спрашивают, общаются», — поделилась впечатлениями девушка.
Мастер традиционных художественных ремесел Лариса Лямцева старается бывать на таких мероприятиях регулярно: какой визит по счету, уже и не вспомнит. По мнению собеседницы, это хорошая возможность показать свое творчество, местные традиции плетения поясов, обрядовые куклы. «У каждого мастера свое видение. С коллегами представляем наши работы. Также их можно увидеть в фойе нашего дома культуры, где организована постоянно действующая выставка. Время от времени меняем экспозицию», — рассказала мастер.
Полина Хмелькова из Могилева специально к фестивалю создала писанки. На них сакральные узоры. «Это берегини — как пожелания радости, здоровья», — отметила Полина Хмелькова.
Ольга Прищепова из Бобруйска привезла на праздник народные куклы — мотанки, сувенирные куклы, аппликации из соломки. «Первый раз здесь. Приехала посмотреть, что за фестиваль, как проходит. Очень нравится, атмосфера замечательная. То, что дождик идет, не страшно — есть крыша над головой», — сказала девушка.
Народный мастер и педагог Любовь Гарбар из Бобруйска уже 58 лет вырезает снежинки. Ее искусство вытинанки радиальной симметрии не раз было отмечено дипломами на различных фестивалях. Шедевры из бумаги разъехались по всему свету. «Но в первую очередь радую тех, кто рядом. Поздравления на Новый год никто из родственников не воспринимает без снежинки в конверте, — шутит мастерица. — Это искусство на всю жизнь. На вытинанку, бывает, и до пяти часов уходит, хотя у меня нет сложных, замудренных сюжетов — стремлюсь к простоте», — подчеркнула Любовь Гарбар.
Сейчас, когда вытинанку признали объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, интерес к этому виду искусства значительно возрос.
Народный мастер Беларуси Валентина Спадар из Стародорожского центра ремесел представила на ярмарке традиционное ткачество на станке. «Шьем рушники, постилки, салфетки. В каждую работу душу вкладываешь. Начала ткать подмастерьем в 1995 году, а теперь уже самостоятельно работаю. Освоила весь процесс», — рассказывает собеседница.
Традиционный участник различных фестивалей — народный мастер по резьбе Евгений Осипов. Вот уже много лет он делает ложки. Самая большая деревянная ложка в мире, которую можно увидеть в Березино, — его рук дело. Кроме того, в Березинском районном центре ремесел создана тематическая комната-музей. «Там полным-полно всего. Приезжайте, смотрите. Особенно люблю вырезать природные сюжеты», — поделился ремесленник.
Разнообразную экспозицию представил Дзержинский район. Здесь и флористика, и керамика, и ткачество, и маляванки.
«Мы пытаемся людям, для которых создан этот праздник, показать, немного рассказать о народных ремеслах, — отметила руководитель народного коллектива мастеров народного творчества “Калаўрот” Алла Балясова. — Сегодня действительно уже многое кануло в лету. Вручную ткать пояса вряд ли кто-то будет, хотя это очень интересное занятие. Возвращаться к нашим корням, помнить свою историю, то, чем занимались наши бабушки, прабабушки, полезно. Это наш генетический код, который нас определяет в этом мире как белорусов».
Направление флористики представила Светлана Воронкович. «Можно создавать красивые и очень интересные, высокохудожественные композиции из того, что растет на белорусской земле, на наших огородах», — уверена она.
Фестиваль-ярмарка уже долгие годы знакомит гостей с культурным наследием страны и стал знаковым событием для Беларуси. Несмотря на ненастье, праздник состоялся. Минчане и гости столицы выбирали сувениры, смотрели концертную программу, которую подготовили коллективы художественной самодеятельности.
Надежда МАТВЕЕВА,
Фото Рамиля Насибулина,
БЕЛТА. -0-