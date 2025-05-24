Илон Маск разочаровался в политике: почему миллиардер внезапно исчез из медиапространства

Как заявляет журналистам некий очередной анонимный источник, Маск «не ожидал, что его реформы вызовут такой протест» в Америке и в Европе. Этот протест резко отразился на продажах Tesla и стоимости акций всех компаний Маска, так что он, якобы, решил вернуться к своим делам и больше не трогать политику.