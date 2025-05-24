Илон Маск разочаровался в политике: почему миллиардер внезапно исчез из медиапространства

Американский бизнесмен, глава Департамента по повышению эффективности Илон Маск, по какой-то причине, пропал из всех новостных заголовков и перестал публиковать посты на политические темы, хотя всего месяц назад активно рассказывал, как Америка изменит Европу, присоединит Гренландию и многое другое.
Как сообщает газета The Washington Post, Маск, вероятнее всего, разочаровался в политической жизни, так как не увидел в нынешней администрации США должного стремления к радикальным изменениям. Также газета полагает, что Маск может быть обеспокоен дырами в безопасности, в том числе своей собственной.
Как заявляет журналистам некий очередной анонимный источник, Маск «не ожидал, что его реформы вызовут такой протест» в Америке и в Европе. Этот протест резко отразился на продажах Tesla и стоимости акций всех компаний Маска, так что он, якобы, решил вернуться к своим делам и больше не трогать политику.
Ранее KP.RU сообщил, что другие источники уверяют, будто бы Маск попытался узнать то, что ему было недоступно, а потому его отстранили от политической жизни.