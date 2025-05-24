Неизвестную супербактерию нашли на космической станции КНР «Тяньгун»

Ученые обнаружили неизвестную супербактерию на китайской космической станции «Тяньгун», сообщает Science Alert.
Отмечается, что бактерия, получившая название Niallia tiangongensis, является мутировавшим вариантом обитающего на Земле микроба. Однако космический сородич земной бактерии выработал особые приспособления, которые помогают ему выживать в Космосе.
В частности, Niallia tiangongensis имеет специализированные гены, которые могут устранять повреждения, вызванные интенсивной радиацией, обнаруженной за пределами Земли.
При этом новый вид утратил способность питаться веществами на Земле.
«Известно, что сородич этого микроба может вызвать сепсис у людей с ослабленным иммунитетом. Как Niallia tiangongensis попал на станцию — неясно, вероятно, он оказался в салоне в виде занесенных спор», — сообщается в публикации.
Ранее в НАСА заявили о существовании инопланетян в Солнечной системе.