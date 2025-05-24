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«Гори в аду, ублюдок!»: Турка-убийцу из Казани вывели из подъезда под крики разъярённой толпы

Полиция Казани задержала турка, подозреваемого в убийстве бывшей жены и нанесении ранений ребёнку, сообщает SHOT. После более чем четырёх часов переговоров, в течение которых он находился на балконе пятого этажа, его удалось вывести из подъезда.

Источник: Life.ru

Турка-убийцу из Казани вывели из подъезда под крики разъярённой толпы. Видео © SHOT.

Судя по кадрам с места, турка вывели из подъезда под крики разъярённой толпы.

«Конченый ублюдок! Сломайте ему что-нибудь! Гори в аду!», — кричали собравшиеся.

По факту убийства местный СК уже возбудил уголовное дело. Установление всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Как ранее сообщал Life.ru, в Казани пьяный турок лишил жизни свою бывшую жену и нанёс ранения их трёхлетнему сыну. После этого он забаррикадировался на балконе квартиры, расположенной на пятом этаже, и угрожал свести счёты с жизнью. Он требовал, чтобы его не задерживали.