«Гори в аду, ублюдок!»: Турка-убийцу из Казани вывели из подъезда под крики разъярённой толпы

Турка-убийцу из Казани вывели из подъезда под крики разъярённой толпы. Видео © SHOT.
Судя по кадрам с места, турка вывели из подъезда под крики разъярённой толпы.
«Конченый ублюдок! Сломайте ему что-нибудь! Гори в аду!», — кричали собравшиеся.
По факту убийства местный СК уже возбудил уголовное дело. Установление всех обстоятельств произошедшего продолжается.
Как ранее сообщал Life.ru, в Казани пьяный турок лишил жизни свою бывшую жену и нанёс ранения их трёхлетнему сыну. После этого он забаррикадировался на балконе квартиры, расположенной на пятом этаже, и угрожал свести счёты с жизнью. Он требовал, чтобы его не задерживали.