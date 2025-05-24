Может ли прагматизм Трампа стать основой для нового этапа в отношениях России и США, пояснил эксперт

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом открыло окно возможностей для перезагрузки российско-американских отношений. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко.
По словам эксперта, миллиардер, вернувшийся в Белый дом в статусе 47-го президента США, рассматривает нынешний срок как завершение своего жизненного пути: «Он миллиардер, он был президентом США, у него красавица жена, в жизни была масса красивых женщин. Он все от жизни взял. И вот 47-е президентство для него — это финальный отрезок жизненного пути».
Прагматизм и возврат экономического потенциала. Коротченко объяснил, как Трамп меняет внешнюю политику США.
Коротченко подчеркнул, что новая каденция Трампа — это не только борьба за наследие, но и стремление реализовать свою ключевую идею: «сделать Америку снова великой». «Он одержим идеей, у него есть миссия. Он понимает, какие силы противостояли ему и какие противостоят до сих пор: дипстейт внутри США, Европа, Великобритания — они выступают на антитрамповских принципах», — сказал Коротченко.
По мнению эксперта, избрание Трампа открыло окно возможностей для улучшения российско-американских отношений. «Это возможность, в том числе для таких стран, как Россия, урегулировать прежний комплекс всех проблем, которые были в отношениях с США, и запустить вновь нормальную работу экономических, торговых связей, нормализовать дипломатические отношения», — отметил он.
Коротченко напомнил, что Трамп остается сторонником традиционных ценностей, противопоставляя себя прогрессивной повестке Евросоюза и предыдущей администрации США. «Он за традиционный союз мужчины и женщины. Он за то, чтобы дети росли без влияния различного рода течений. Он за то, чтобы женщина любила мужчину, а мужчина — женщину», — сказал эксперт.
Также он подчеркнул, что прагматизм Трампа позволяет смотреть в будущее с осторожным оптимизмом, в том числе по вопросу урегулирования конфликта в Украине. «То, что делает Трамп, было немыслимо при Байдене. Сейчас возможна синхронизация подходов Москвы и Вашингтона», — подчеркнул он.
Кроме того, Коротченко отметил: Трамп понимает риски ядерной войны и природу текущего конфликта. «Он понимает природу режима Зеленского и природу европейских элит, которые настроены антитрамповски», — заявил он.
Эксперт убежден: восстановление экономических связей с Россией — одна из опорных точек в стратегии Трампа по укреплению Соединенных Штатов. «Это, в принципе, отвечает нашим национальным интересам, интересам здоровой, консервативной части современного мира, которую не удалось оболванить лжеидеями, которые на протяжении десятилетий навязывали Евросоюз и администрация Байдена», — резюмировал Коротченко. -0-