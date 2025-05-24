Может ли прагматизм Трампа стать основой для нового этапа в отношениях России и США, пояснил эксперт

Коротченко подчеркнул, что новая каденция Трампа — это не только борьба за наследие, но и стремление реализовать свою ключевую идею: «сделать Америку снова великой». «Он одержим идеей, у него есть миссия. Он понимает, какие силы противостояли ему и какие противостоят до сих пор: дипстейт внутри США, Европа, Великобритания — они выступают на антитрамповских принципах», — сказал Коротченко.