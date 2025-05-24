Посол России на Кипре Мурат Зязиков поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

Поздравления со 100-летием «Комсомольской правды» сегодня стекаются в редакцию со всего света. Теплые слова и пожелания в наш адрес направил и посол России на Кипре Мурат Зязиков. Как отметил глава дипмиссии, «Комсомольскую правду» хорошо знают далеко за пределами нашей страны, в том числе и на Кипре, где проживает одна из крупнейших в Европе русскоязычных общин«. Корреспондент “КП” подтверждает: киприоты старшего поколения неоднократно рассказывали, что помнят “Комсомолку” еще со времен СССР — многие из них учились в Советском Союзе и дружественных странах.
С благодарностью за добрые слова в наш адрес по случаю 100-летнего юбилея публикуем полный текст поздравления Посольства России на Кипре:
«Главному редактору АО “ИД “Комсомольская правда””.
О. В. Носовой.
Уважаемая Олеся Вячеславовна!
От имени коллектива Посольства России на Кипре и от себя лично сердечно поздравляю Вас, действующих сотрудников и заслуженных ветеранов газеты «Комсомольская правда» со знаменательной датой — 100-летием со дня основания.
Отмечая пройденный вековой путь от печатного органа комсомольской организации до влиятельного медиахолдинга, от героических страниц советской юности до стремительных ритмов XXI века, возглавляемое Вами издание сохраняет присущие ему лучшие качества: оперативность, непредвзятость и тесную обратную связь с аудиторией. Его традиционно ценят за умение говорить просто о важном, остро — о злободневном, и с теплотой — о личном. «Комсомолка» является поистине народным брендом, которому доверяют поколения ее читателей.
«Комсомольская правда» давно вышла за рамки только российского медийного пространства. Ее хорошо знают далеко за пределами нашей страны, в том числе и на Кипре, где проживает одна из крупнейших в Европе русскоязычных общин. Ваш неустанный труд способствует сохранению культурной идентичности и поддержанию живой связи с Родиной находящейся за ее пределами многомиллионной аудитории российских соотечественников.
В день славного юбилея примите самые искренние слова признательности всей команде «Комсомольской правды» за беззаветную преданность делу, высокий профессионализм и личное мужество. Желаем вам дальнейших творческих успехов, новых интересных проектов и благодарных читателей!
С наилучшими пожеланиями,
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Российской Федерации в Республике Кипр.
Мурат Зязиков".