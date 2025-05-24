Посол России на Кипре Мурат Зязиков поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

Поздравления со 100-летием «Комсомольской правды» сегодня стекаются в редакцию со всего света. Теплые слова и пожелания в наш адрес направил и посол России на Кипре Мурат Зязиков. Как отметил глава дипмиссии, «Комсомольскую правду» хорошо знают далеко за пределами нашей страны, в том числе и на Кипре, где проживает одна из крупнейших в Европе русскоязычных общин«. Корреспондент “КП” подтверждает: киприоты старшего поколения неоднократно рассказывали, что помнят “Комсомолку” еще со времен СССР — многие из них учились в Советском Союзе и дружественных странах.