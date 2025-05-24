Радий Хабиров поздравил выпускников школ Башкирии с последним звонком

— Впереди у ребят экзамены и непростой выбор дальнейшего пути. Неважно, каким он будет. Главное, чтобы все сложилось удачно, все были здоровы и стали настоящими патриотами нашей республики и страны. Всем добра! — написал в своих соцсетях глава Башкирии.