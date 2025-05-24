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Радий Хабиров поздравил выпускников школ Башкирии с последним звонком

Глава Башкирии поздравил выпускников школ с последним звонком.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 мая, по всей Башкирии проходят праздничные мероприятия — выпускники школ отмечают последний звонок. По данным республиканских властей всего в 2025 году 11 классов в регионе окончили почти 17 тысяч, а 9 класс почти 52 тысячи учеников.

С поздравлениями в адрес выпускников школ выступил глава Башкирии Радий Хабиров. В своем телеграм-канале он обратился к ученикам, их родителям и педагогам.

— Впереди у ребят экзамены и непростой выбор дальнейшего пути. Неважно, каким он будет. Главное, чтобы все сложилось удачно, все были здоровы и стали настоящими патриотами нашей республики и страны. Всем добра! — написал в своих соцсетях глава Башкирии.

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