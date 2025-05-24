Патриарх Кирилл назвал причину непоколебимости России

«В современном мире могут меняться политические взгляды, мода, образ жизни и мыслей, что может негативно повлиять на человека, если он не помнит своего родства. Кто-то сильный может прийти и изменить его природу. Сколько таких попыток было в отношении России и нашего народа. Но ничего у них не получилось, потому что наша основа очень сильная. Одним из факторов этой непоколебимости является наша вера. Остаётся неизменной православие и культурная, духовная основа жизни многонационального народа РФ», — рассказал в субботу патриарх Кирилл на концерте, посвященному Дню славянской письменности и культуры.