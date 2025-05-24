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Стала известна причина смерти писателя-фантаста Никитина

За несколько дней до смерти ему провели сложную операцию на ноге.

Источник: Аргументы и факты

Известный советский и российский писатель-фантаст Юрий Никитин за несколько дней до смерти перенес сложную операцию на ноге. Как стало известно aif.ru, у него были проблемы с сосудами.

О том, что у него серьезные проблемы со здоровьем, Юрий Никитин рассказал в своем блоге сам. Еще в начале мая он сообщил о том, что ему грозит ампутация левой ноги, но врачи постараются сделать все, чтобы ее сохранить.

21 мая он сообщил, что операция длилась более девяти часов.

«Девять с половиной часов, давление 53, это у меня-то, где норма за 200+! Операция — не страшно, а вот восстановление, перевязки… Это в самом деле адские пытки», — рассказал он.

Спустя три дня супруга писателя Лидия сообщила о его смерти.

«23.05.2025 в 9.40 умер Никитин», — говорится в ее сообщении.

Также она рассказала о распоряжении писателя подвергнуть его тело криозаморозке.