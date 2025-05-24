Белоусов оценил мобильные казармы

Блочно-модульные городки оснащены системами жизнеобеспечения, а также всей нужной мебелью, спортивными залами, медицинскими пунктами и даже банями. Их можно использовать в качестве штабов, казарм или как склады, что даст возможность улучшить мобильность подразделений.