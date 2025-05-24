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Фильм иранского режиссера Панахи взял «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Фильм иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность» получил главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь».

Главный приз фестиваля получил иранский режиссер.

Фильм иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность» получил главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь».

Как отметило жюри фестиваля под председательством французской актрисы Жюльет Бинош, их выбор остановился именно на работе Панахи: «Что касается золотой пальмовой ветви, наш выбор пал на “Простую случайность” Джафара Панахи», — объявило жюри фестиваля, передает France 24. Таким образом, иранский режиссер получил признание одного из самых престижных кинематографических событий года.

Каннский кинофестиваль в 2025 году проходит на Лазурном берегу Франции уже в 78-й раз. Открытие фестиваля состоялось 13 мая, мероприятие традиционно привлекло внимание мировых звезд кино и представителей индустрии. Помимо главной награды, на фестивале были представлены фильмы из различных стран, что вновь подтвердило статус Канн как значимой международной киноплощадки.