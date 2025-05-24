Фильм иранского режиссера Панахи взял «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Каннский кинофестиваль в 2025 году проходит на Лазурном берегу Франции уже в 78-й раз. Открытие фестиваля состоялось 13 мая, мероприятие традиционно привлекло внимание мировых звезд кино и представителей индустрии. Помимо главной награды, на фестивале были представлены фильмы из различных стран, что вновь подтвердило статус Канн как значимой международной киноплощадки.