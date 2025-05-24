«Сравнимо с рождением ребёнка»: Тренер «Краснодара» поделился эмоциями от чемпионства

«Эта эмоция сравнима с рождением ребёнка. Исполнение большой мечты. Я сам из Краснодара, мы много лет шли к этому. До конца не могу понять, что произошло», — сказал Мусаев.
Мусаев подчеркнул, что команда подошла к игре с «Динамо» предельно собранной, осознавая, что это их возможность, которую нельзя упустить. Он также добавил, что самым трудным периодом в сезоне было начало, отмеченное тремя ничейными результатами подряд. Переломным моментом стали победы над ЦСКА и «Пари НН».
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил команду с победой, отметив вклад выпускников академии «Краснодара» и самого Галицкого. По его словам, этот день войдёт в историю кубанского спорта, а победа станет стимулом для нового поколения игроков.