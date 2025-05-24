«Сравнимо с рождением ребёнка»: Тренер «Краснодара» поделился эмоциями от чемпионства

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев эмоционально отреагировал на историческую победу клуба в РПЛ. В интервью «Матч-ТВ» он признался, что ощущает себя как в день рождения ребёнка и до сих пор не может поверить, что команда стала чемпионом.