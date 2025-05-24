Иерей Островский: россиянки идут замуж за мусульман, пока «овощи» ходят в качалку

«И девочки выходят замуж за мусульман, потому что мальчики там предложения делают достаточно быстро, пока наши “овощи” ходят в барбершоп и качалку. И то “у меня вот денег нет”, то “я пока не определился”, то “работа”, то “мама не разрешает”. Реально какая-то овощебаза с триколором», — заявил он в эфире радио Sputnik.