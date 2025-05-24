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Последний звонок прозвучал для 17,5 тысячи выпускников в Ростове-на-Дону

Ростовские выпускники посетили праздничные линейки и теперь продолжат сдавать экзамены.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 мая, в Ростове-на-Дону 17,5 тысячи выпускников посетили торжественные линейки. Всего девятые классы закончили 12 тысяч ребят, еще 5,5 тысяч — завершили обучение в одиннадцатых классах, об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Глава донской столицы поздравил с ребят, их родителей и учителей. Также Александр Скрябин пожелал юношам и девушкам успешно сдать все экзамены.

Напомним, в день проведения «Последнего звонка» полицейские Ростова-на-Дону перешли на усиленный режим работы. По данным МВД, только за один день в режиме особого несения службы зафиксировали снижение преступлений на 22,8% по сравнению с будними днями.

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