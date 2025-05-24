Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Швейцарии напечатали 30-метровую башню посредством 3D-принтера

Архитектор Майкл Хансмейер и профессор Швейцарской высшей технической школы Цюриха Бенджамин Дилленбургер спроектировали постройку, достигающую 30 метров в высоту, и распечатали ее посредством 3D-принтера.

Архитектор Майкл Хансмейер и профессор Швейцарской высшей технической школы Цюриха Бенджамин Дилленбургер спроектировали постройку, достигающую 30 метров в высоту, и распечатали ее посредством 3D-принтера. Здание оказалось самым высоким из возведенных посредством данной технологии.

Здание представляет собой четырехметровую башню, которая состоит из 32 белых колонн.

3D-печать потребовала 900 часов, а все строительство около пяти месяцев. Башню возвели в альпийской деревне Мулегнс в Швейцарии, ее назвали Tor Alva, или «Белая башня».

Читайте материал «“Колыбель народа”: в России нашли древний протогород».