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Дегтярев похвалил клуб «Краснодар» за победу в чемпионате России по футболу

Краснодарский клуб стал чемпионом впервые в истории.

Источник: Аргументы и факты

Министр спорта России, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев похвалил членов футбольного клуба «Краснодар», одержавшего победу в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2024/25. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Поздравляю… клуб “Краснодар” с чемпионством в сезоне-2024/2025. Молодцы», — написал Дегтярев.

24 мая «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Команде удалось занять первое место с 67 очками, второе место досталось петербургскому «Зениту» (66 очков).