Дегтярев похвалил клуб «Краснодар» за победу в чемпионате России по футболу

Министр спорта России, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев похвалил членов футбольного клуба «Краснодар», одержавшего победу в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2024/25. Об этом он написал в своем Telegram-канале.