Стало известно, кто получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах

Иранский режиссер Джафар Панахи в субботу, 24 апреля, получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за триллер «Простая случайность».
Главную награду фестиваля постановщику вручила актриса Кейт Бланшетт. Панахи — иракский диссидент, который в течение 15 лет не могу покинуть территорию своей страны. Режиссер успел подпольно снять несколько кинокартин, в том числе работы «Это не фильм» и «Такси», прежде, чем его заключили в тюрьму, где он провел три года.
— Давайте объединим усилия. Никто не должен указывать нам, какую одежду нам носить, или что нам следует или не следует делать, — передает слова Панахи агентство Assosiated Press.
В программе 78-го Каннского кинофестиваля среди прочего был представлен фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле». Кроме того, в список попала новая картина Уэса Андерсона «Финикийская схема», в которой повествуется о семейных ценностях. Главные роли исполнили актеры Билл Мюррей, Бенисио дель Торо и Майкл Сера.
Ари Астер вошел в основной конкурс с фильмом «Эддингтон». В картине приняли участие многие голливудские звезды — Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун, Остин Батлер, Дирдри ОʼКоннелл. Сюжет основан на вражде мэра города и прокурора.