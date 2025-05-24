Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах

Иранский режиссер Джафар Панахи в субботу, 24 апреля, получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за триллер «Простая случайность».

Иранский режиссер Джафар Панахи в субботу, 24 апреля, получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за триллер «Простая случайность».

Главную награду фестиваля постановщику вручила актриса Кейт Бланшетт. Панахи — иракский диссидент, который в течение 15 лет не могу покинуть территорию своей страны. Режиссер успел подпольно снять несколько кинокартин, в том числе работы «Это не фильм» и «Такси», прежде, чем его заключили в тюрьму, где он провел три года.

— Давайте объединим усилия. Никто не должен указывать нам, какую одежду нам носить, или что нам следует или не следует делать, — передает слова Панахи агентство Assosiated Press.

В программе 78-го Каннского кинофестиваля среди прочего был представлен фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле». Кроме того, в список попала новая картина Уэса Андерсона «Финикийская схема», в которой повествуется о семейных ценностях. Главные роли исполнили актеры Билл Мюррей, Бенисио дель Торо и Майкл Сера.

Ари Астер вошел в основной конкурс с фильмом «Эддингтон». В картине приняли участие многие голливудские звезды — Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун, Остин Батлер, Дирдри ОʼКоннелл. Сюжет основан на вражде мэра города и прокурора.