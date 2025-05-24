Стало известно, кто получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах

Главную награду фестиваля постановщику вручила актриса Кейт Бланшетт. Панахи — иракский диссидент, который в течение 15 лет не могу покинуть территорию своей страны. Режиссер успел подпольно снять несколько кинокартин, в том числе работы «Это не фильм» и «Такси», прежде, чем его заключили в тюрьму, где он провел три года.