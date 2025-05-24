Mash: авто игрока «Краснодара» остановила ДПС после празднования чемпионства

«Машину Никиты Кривцова остановили инспекторы ДПС сразу после того, как он покинул стадион. По предварительной информации, игрок выпил шампанского в раздевалке и сел за руль. Он вышел из машины и начал кому-то звонить, вероятно, чтобы решить ситуацию», — сообщает telegram-канал Mash.