Иранский фильм «Простая случайность» победил на Каннском кинофестивале

Фильм «Простая случайность», снятый иранским режиссером Джафаром Панахи, был удостоен главного приза Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви». Трансляцию церемонии награждения вел телеканал France 2.
«Что касается золотой пальмовой ветви, наш выбор пал на “Простую случайность” Джафара Панахи», — сообщило жюри под председательством актрисы из Франции Жюльет Бинош.
Напомним, 78-й по счету Каннский кинофестиваль стартовал 13 мая на Французской Ривьере.
В субботу на кинофестивале из-за отключения света прервали показ ленты франко-испанского режиссера Оливера Лаше «Сират» (Sirat, 2025). Позже радиостанция Franceinfo уточнила, что сбой в электроснабжении произошел из-за «действий злоумышленников».
Ранее стало известно о смерти звезды фильма «Дуэнья» актера Александра Сафронова.