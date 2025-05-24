Иранский фильм «Простая случайность» победил на Каннском кинофестивале

В субботу на кинофестивале из-за отключения света прервали показ ленты франко-испанского режиссера Оливера Лаше «Сират» (Sirat, 2025). Позже радиостанция Franceinfo уточнила, что сбой в электроснабжении произошел из-за «действий злоумышленников».