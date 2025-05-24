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Иранский фильм «Простая случайность» победил на Каннском кинофестивале

Во Франции в субботу завершился 78-й Каннский кинофестиваль.

Источник: Аргументы и факты

Фильм «Простая случайность», снятый иранским режиссером Джафаром Панахи, был удостоен главного приза Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви». Трансляцию церемонии награждения вел телеканал France 2.

«Что касается золотой пальмовой ветви, наш выбор пал на “Простую случайность” Джафара Панахи», — сообщило жюри под председательством актрисы из Франции Жюльет Бинош.

Напомним, 78-й по счету Каннский кинофестиваль стартовал 13 мая на Французской Ривьере.

В субботу на кинофестивале из-за отключения света прервали показ ленты франко-испанского режиссера Оливера Лаше «Сират» (Sirat, 2025). Позже радиостанция Franceinfo уточнила, что сбой в электроснабжении произошел из-за «действий злоумышленников».

Ранее стало известно о смерти звезды фильма «Дуэнья» актера Александра Сафронова.